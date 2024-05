Rubò bicicletta elettrica fuori a un supermercato a Teverola, 50enne arrestato dalla polizia

E' ritenuto l'autore di un furto di bicicletta elettrica, 50enne originario di Aversa è stato arrestato dai poliziotti di Caserta e sottoposto ai domiciliari al termine di un'indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Napoli Nord. L'episodio risale a febbraio. Il proprietario aveva parcheggiato il veicolo all’esterno di un supermercato di via Saporito di Teverola, scoprendo il furto una volta terminati gli acquisti.

Le indagini dei poliziotti del commissariato di Aversa, condotte grazie ad immagini di videosorveglianza, confronti fotografici e testimonianze dei presenti, hanno consentito di individuare l’uomo, nonostante il viso interamente coperto da uno “scaldacollo”.

Determinate per l’individuazione è stato un particolare rilevato sugli indumenti indossati durante il furto, poi ritrovati presso l’abitazione in occasione della perquisizione. L’indagato ha precedenti, alcuni anche specifici per reati contro il patrimonio.

Gli indizi raccolti hanno consentito al Pubblico Ministero di chiedere al Giudice per le indagini preliminari la misura cautelare nei confronti dell’indagato, eseguita dai poliziotti. Al termine delle formalità, la persona è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.