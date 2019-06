Un rumeno di 37 anni, V.Z. è stato arrestato dai carabinieri a San Cipriano d'Aversa questa notte con l'accusa di minaccia aggravata, ricettazione e porto abusivo di arma clandestina con matricola abrasa. Lo straniero, dopo una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo cal. 22 marca Mondial con matricola abrasa e 4 colpi, il tutto nascosto in un bagno.



Secondo una prima ricostruzione, a Casal di Principe nelle ore precedenti all'arresto a bordo della sua auto, avrebbe minacciato, per futili motivi, tre suoi connazionali conoscenti che erano a bordo di un'auto per poi darsi alla fuga. Dopo il fermo è stato tradotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Venerdì 21 Giugno 2019, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA