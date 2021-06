Ruspe al Taverna Catena di Vairano Scalo: sarà una zona residenziale

Per trent'anni è stato l'orgoglio dell'Alto casertano, un fiore all'occhiello del settore ricettivo capace di attrarre da tutta la provincia. Costruito nel 1961 in una posizione strategica con i fondi della Cassa del Mezzogiorno, l'hotel Taverna Catena di Vairano Scalo riconduce ad almeno un ricordo per migliaia e migliaia di casertani. Quando ieri è iniziata la demolizione, in molti hanno sentito un brivido e un alone di tristezza.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati