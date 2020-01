Oltre il 90 per cento dei magistrati onorari del circondario giudiziario di Santa Maria Capua Vetere aderirà, da oggi e per circa quattro settimane - al nuovo sciopero dei giudici di pace indetto dalle associazioni professionali fino al primo febbraio prossimo. Un'astensione annunciata a metà del dicembre dello scorso anno: si tratta del nono sciopero dal gennaio 2019 e del quattordicesimo dal gennaio del 2018, saranno garantiti i servizi essenziali secondo le modalità e nei limiti previsti dai propri codici di autoregolamentazione.



Marco Capitelli, giudice di pace a Santa Maria Capua Vetere, ricorda ancora una volta i motivi dell'astensione e la preoccupazione che sale di mese in mese. «A conclusione di uno degli ultimi tavoli tecnici fa sapere la toga onoraria - era stato sottoscritto un accordo e il provvedimento normativo di superamento della legge Orlando doveva essere presentato alle associazioni per le loro osservazioni ed emanato entro le scorse elezioni europee. E invece nessuna promessa è stata mantenuta».



Fallite anche le mediazioni negli ultimi mesi del 2019 e il nulla di fatto a seguito di un incontro con il ministro Bonafede lo scorso 4 dicembre, i giudici di pace continuano la protesta per ottenere tutele e garanzie che, secondo quanto fanno sapere le associazioni di categoria, al momento sono negate dalla legge Orlando. A Santa Maria, lo stop riguarda ben 42 mila fascicoli tutti riguardanti la maggior parte reati di natura civile dopo che sono stati depenalizzati diversi reati che erano competenza dei giudici onorari (poco meno di 3000 quelli penali). Lo stop mira a ottenere «maggiori garanzie di indipendenza, il diritto alla previdenza e all'assistenza sociale, la revisione delle regole sul trasferimento, quelle sull'incompatibilità e sui criteri di attribuzione del compenso».



Nel periodo di astensione, si assicurerà una sola udienza a settimana: tutte le altre attività giudiziarie e amministrative rimarranno sospese in quanto si dovrà ritenere sospeso qualsiasi termine imposto dalla legge e dal Csm. Inoltre, per l'intero periodo, i giudici di pace si asterranno dalla partecipazione ai corsi di formazione, distrettuale e nazionale, ma anche da ogni altra attività legata al proprio ufficio. Verranno dunque garantiti solo gli atti indifferibili ed urgenti previsti dal codice di autoregolamentazione dello sciopero, come approvato dalla Commissione di garanzia sciopero. L'obiettivo è ottenere il pieno riconoscimento di tutti i diritti fino ad ora negati, compresi quelli previdenziali come lavoratori pubblici subordinati.



Secondo i giudici ciò si può fare, utilizzando gli strumenti normativi già promossi in passato per la sistemazione giuridico-economica della magistratura onoraria, con l'immissione nei ruoli della pubblica amministrazione statale. L'attuale situazione di precarietà in cui vessa la magistratura onoraria e la mancanza di tutele economiche, giuridiche e previdenziali necessarie per renderla indipendente, potrebbero costare molto all'Italia. Si parla di «gravissima censura che lo Stato italiano sta subendo e subirà da tutte le istituzioni europee, molto ferree in tema di indipendenza e imparzialità.

