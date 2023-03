Un monumento di oltre duemila anni lasciato nell'incuria e nel degrado, letteralmente «imprigionato» da transenne e teli posizionati per tutelare i passanti dal rischio di cedimenti ma che sembrano voler nascondere lo stato di abbandono dell'Arco di Adriano, che dovrebbe essere uno dei fiori all'occhiello di Santa Maria Capua Vetere, l'antica Capua, l'altera Roma di Cicerone.

APPROFONDIMENTI Arco di Traiano, sprint per avviare il restauro con l'obiettivo Unesco Candidatura Unesco per Via Appia Sorpresa, Caserta investe in cultura più della media nazionale



Una città dalla storia millenaria non può ignorare la necessità di riportare all'antico splendore le testimonianze reali di una grandezza eterna. Basti pensare all'Anfiteatro campano, secondo per grandezza solo al Colosseo. Oggi Santa Maria Capua Vetere è praticamente tagliata fuori dai percorsi turistici, costretta magari ad accontentarsi di qualche briciola rappresentata dal turismo «mordi e fuggi» che non porta nulla in termini di visibilità e di ricchezza alla città. In questo quadro desolante si inserisce l'attuale condizione in cui versa l'Arco di Adriano, una delle porte dell'antica Capua, da tempo transennato per evitare il transito dei veicoli a velocità sostenuta, al fine di ridurre le vibrazioni a cui è soggetto e che hanno provocato cedimenti lievi che però mettono a rischio la tenuta del monumento se non verranno eseguiti i lavori di consolidamento e riqualificazione della struttura.

Una buona notizia dunque riguarda il finanziamento per l'installazione di un innovativo sistema di illuminazione volto a valorizzare l'intera struttura e che servirà anche per migliorare la sicurezza stradale in prossimità del monumento, troppo spesso in passato teatro di incidenti stradali anche mortali. Il progetto prevede un finanziamento da 30mila euro, a cui il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha aggiunto altri 20mila euro. Si inserisce nell'ambito del piano sinergico messo in campo dall'ente locale e dalla Soprintendenza per i beni archeologici, con la finalità di recuperare e valorizzare i siti archeologici presenti sul territorio e che attualmente versano in condizioni di degrado oppure sono esclusi dai circuiti turistici principali. Per dare l'ok ai lavori, però, si attende il via libera della Regione per sbloccare i fondi.

Dal Comune si confida che nel giro di uno o due mesi si possa avviare l'iter per l'affidamento delle opere per la nuova illuminazione. In questo modo si punta anche alla promozione turistica di Santa Maria Capua Vetere. A tal proposito l'assessore alla Cultura Annamaria Ferriero ha affermato: «Cominciamo dall'Arco di Adriano ma il progetto è più ampio e riguarda tutti i monumenti presenti a Santa Maria Capua Vetere. Tutti saranno, infatti, oggetto di cure e manutenzione di concerto con la Soprintendenza, che si sta già occupando della sistemazione della Domus Aurea. Per quanto riguarda l'Arco di Adriano si provvederà, nello specifico, oltre all'installazione del nuovo sistema di illuminazione, che servirà a rendere più sicuro il tratto stradale, anche alla rimozione di erbacce, al rifacimento del manto stradale e ad interventi di sistemazione. Inoltre la Soprintendenza dovrà occuparsi della messa in sicurezza del monumento e qui confidiamo che a breve possano partire i lavori».

Ovviamente i tempi di realizzazione delle opere di manutenzione e riqualificazione non dipendono esclusivamente dal Comune ma c'è cauto ottimismo: «Non abbiamo ancora certezze sul cronoprogramma - afferma l'assessore Ferriero - tuttavia credo che una stima realistica possa essere quella di completare i lavori all'Arco di Adriano entro l'inizio del prossimo anno».