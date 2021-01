CASTEL VOLTURNO - Sacerdote celebra la messa dell'ultimo dell'anno in un reparto covid con ammalati un sub intensiva e terapia intensiva e dá loro la comunione. É avvenuto nel Pineta Gtande Hoslital di Castel Volturno e non si é trattato di uno strappo ai rigidi protocolli per il contenimento del coronavirus.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Terza ondata Covid, contagi in crescita. Cauda (Gemelli):... COVID19 Vaccino, allarme Biontech: «Servono altre dosi, da soli non ce... IL FOCUS Vaccino Pfizer, il caso Israele: 800.000 vaccinati (100 volte...

Perché il celebrante é uno dei pazienti dello stesso reparto. 48 anni, don Guido Cumerlengo, parroco della Chiesa di periferia di Pescopagano, quartiere di una città a sua volta di periferia, é arrivato nel centro covid Domiziano la vigilia di Natale con una forte polmonite e grossi problemi respiratori. L'ultimo giorno dell'anno si é sentito meglio e ha chiesto al personale della struttura di poter celebrare messa. Mezz'ora dopo, sono arrivati paramenti sacri e le ostie consacrate. Cosi si é materializzato il miracolo dell'ultimo dell'anno per i pazienti covid di Pineta Grande.

Ultimo aggiornamento: 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA