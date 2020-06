Sacerdote entra in carcere con 9 cellulari, perquisito

«L'episodio evidenzia ancora una volta la necessità di dotare la Penitenziaria di strumenti tecnologicamente avanzati, anche in grado di schermare gli istituti di pena, per contrastare questo fenomeno». Così, Moretti e Ciro Auricchio, presidente e segretario regionale dell'Uspp, commentano la notizia del sacerdote fermato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Carinola ( Caserta) in cui stava cercando di introdurre nove cellulari. «Grazie agli sforzi finora profusi - continuano i due sindacalisti - la Polizia Penitenziaria, malgrado i turni

massacranti e le scarse risorse, riesce comunque ad arginare i tentativi fraudolenti di introduzione sia di telefonini sia di droga, evitando così gravi ripercussioni per l'ordine e la sicurezza interna. Complimenti ai colleghi del carcere di Carinola». «Ieri - rendono noto i due sindacalisti - c'è stato anche un tentativo di evasione di due detenuti, nel carcere di Bellizzi Avellino, che intendevano darsela a gambe attraverso un foro. Per fortuna gli agenti sono riusciti a sventare anche questo episodio a testimonianza della grande professionalità della polizia penitenziaria della regione Campania».

