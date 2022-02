Sacerdote trovato morto nella Rsa: salma sequestrata, ci sarà autopsia

È stato trovato senza vita nella sua camera da letto, di una casa albergo per anziani di Santa Maria a Vico gestita da un medico di Maddaloni.

Don Antonio Pascarella, sacerdote per tanti anni della chiesetta di Sant'Anna di via Vittoria, è morto ieri mattina, quasi sicuramente alle prime luci dell'alba. Secondo il racconto di un dipendente della struttura sanitaria per anziani, che ospita diverse persone del territorio, il prete era una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati