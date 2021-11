Controlli molto più severi ma il Covid non si ferma

Con l'arrivo del clima più freddo la curva epidemiologica è tornata a salire giorno dopo giorno perché si vive di più in ambienti chiusi ideali per la trasmissione del virus. L'ulteriore conferma dal report di ieri dell'Asl: sono 180 i casertani che hanno scoperto di essere positivi al Covid. Dato emerso dalla processazione di 2.495 tamponi, con un'incidenza del 7,21%, in media con i giorni scorsi. Non ci sono notizie di altri decessi legati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati