Crolli a ripetizione nel cimitero interdetto ai visitatori. Ma la preoccupazione collettiva è per le salme intrappolate dalle macerie. Ossa, frammenti di bare, lapidi spezzate e calcinacci, tutti mischiati in un solo ammasso: immagini forti dopo l’ultimo cedimento, in ordine di tempo, della cappella del «Corpo di Cristo vecchio».

Si tratta di un struttura, costruita alla fine dell’800, dichiarata sette anni fa a rischio crollo e quindi resa totalmente inaccessibile. Ma non a tal punto da evitare ingressi di persone nonostante i cancelli e un’ordinanza di divieto del sindaco. È emergenza: a rischio i visitatori abusivi e pure la tutela della salme. Il problema è che, dopo l’implosione della congrega della «Concezione nuova» (che, nell’aprile 2016 inghiottì oltre un migliaio di salme anche di recentissima tumulazione), l’assenza per decenni di ordinaria e straordinaria manutenzione, amplificati dalla crescita di robusti alberi e dall’azione meccanica delle radici, ha innescato un fenomeno di crolli a ripetizione nelle tre aree chiuse del camposanto. Non è tutto: a complicare l’emergenza è l’assenza di eredi, congiunti o parenti diretti dei defunti che possano disporre il trasloco cautelativo delle salme. In aggiunta, mancano spazi per la ricezione: ossa umane e cadaveri mummificati, raccolti in teli e classificati, recuperati dalla Concezione nuova hanno occupato molti degli spazi disponibili.

«Senza aspettare mega progetti e robusti finanziamenti - spiega Felice Del Monaco, assiduo frequentatore del cimitero e politico di lungo corso - la soluzione è a portata di mano. Si proceda, anche a Maddaloni, alla rimozione, raccolta delle spoglie e messa in sicurezza di tutti i defunti privi di parenti. A loro sia destinato uno spazio dignitoso. Siamo disponibili ad avviare sottoscrizioni volontarie. Per la messa in sicurezza degli immobili invece c’è tempo e si possono aspettare progetti ben più complessi di consolidamento statico». Intanto, si indaga su eventuale forzatura delle transenne. «L’area - spiega il direttore Andrea Nuzzo - è protetta da cancelli per evitare rischi ad eventuali visitatori. Siamo al cospetto di una manomissione. Relativamente alla messa in sicurezza, è stato elaborato un piano di interventi prioritari. È stata completata la ristrutturazione nel colombaio minacciato dalle infiltrazioni. L’Utc ha ritenuto prioritari gli interventi di consolidamento nelle aree ad alta frequentazione rispetto alle zone storiche. E per queste il consiglio comunale sta discutendo sulla manutenzione attraverso lo strumento del project financing».

