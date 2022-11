Strada distrutta dalla furia dell'ondata di piena. Per l'esondazione violenta del collettore fognario ex-Casmez non è scattato l'«allarme protezione civile», anche per la mancanza di un piano validato dalla Regione Campania, ma è stata necessaria una chiusura parziale, a senso unico alternato e a carreggiata ristretta, dell'ex-provinciale Nola-Caserta. Imposti dall'emergenza «urgentissimi lavori di messa in sicurezza e risistemazione» perché sono esplosi tutti i tombini della direttrice delle condotte che attraversano la strada.



Transennate tutte le tratte a rischio: imposta una gimkana per le auto che dovranno affrontare un tracciato tortuoso, tra buche e divieti, lungo il percorso che da Maddaloni verso Acerra. È saltato l'asfalto in più punti. Ha ceduto parte della pavimentazione laterale. Sono impraticabili le cunette. «Dopo i danni annuncia il sindaco Andrea De Filippo- dobbiamo farci carico della beffa onerosa del rifacimento parziale del fondo stradale e di ripavimentazione e sostituzione dell'asfalto. Stanno meglio i privati, anch'essi parte lesa, che potranno chiedere i risarcimenti al tribunale civile». Niente rimborso danni per il Comune. Lo ha deciso il Tar della Campania che ha rimandato l'ente locale alla programmazione delle opere pubbliche regionale.

Danni e fetore. È cominciato il ritiro delle acque nere dalla «cassa di espansione», ovvero dal bacino naturale che si è creato per il contenimento temporaneo delle acque esondate, che ha un'estensione di 15 ettari. Resta il tanfo lasciato dalle acque nere e la sedimentazione del residuo sabbioso. «Visti i danni e l'impatto ambientale propone Fabrizio Crisci (presidente del comitato Abc, in foto, e memoria storica delle esondazioni fognarie)- sarebbe ragionevole chiudere l'arteria al traffico, con l'eccezione dei residenti e dei mezzi autorizzati. Non si comprende perché bisogna prima convivere con l'alluvione e poi pure con i danni lasciati dall'onda di piena».

Nella paralisi che dura da 28 anni, c'è una novità. Per la prima volta, entra in vigore l'ordinanza sindacale che vieta la coltivazione la commercializzazione dei prodotti agricoli sui terreni alluvionati. «Un atto formale conclude Crisci- giusto e inapplicabile perché non si comprende chi debba poi garantire i controlli». Il Comune scarica tutti gli addebiti sulla Regione. «Sulla prima tratta della ex provinciale sottolinea il sindaco- è cominciato l'ammodernamento dei sottoservizi grazie a un investimento di 8,2 milioni di euro. Manca l'investimento della regione. Ad ognuno le proprie responsabilità». Si tratta dell'investimento garantito da Rfi, Trenitalia e Regione Campania quale compensazione per i cantieri dell'Av/Ac Bari-Napoli.



Ieri mattina, Rfi e Comune hanno chiuso l'ultima intesa collegata alla soppressione degli otto passaggi a livello urbani e costruzione della viabilità sostitutiva. Con un investimento di 40 milioni, è stato trovato un accordo anche per la riqualificazione della tratta urbanizzata di via Cornato. La strada che collega Maddaloni a San Marco Evangelista sarà sottoposta a riqualificazione: ripavimentazione, rifacimento delle rete idrica, nuovi marciapiedi e nuova illuminazione. «Tra enti si collabora conclude a margine dell'incontro il sindaco- e si trovano soluzioni condivise. Una logica che non è patrimonio della regione». Il Comune porta a casa oltre otto soppressioni e una tangenziale esterna tra l'uscita Sant-Gobian della Maddaloni-Santa Maria Capua Vetere e il casello sull'A30.