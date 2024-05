Salute e prevenzione, si chiude il Progetto Quadrifoglio di Asl con le scuole: coinvolti 1.500 studenti

A conclusione del Progetto Quadrifoglio proposto dall’Unità operativa educazione alla salute per le attività di prevenzione sul territorio di Aversa, lunedì 13 maggio dalle ore 10,30 alle ore 13 nello spazio antistante il IV Circolo Cimarosa in via Giotto, una manifestazione con tutte le scuole che hanno partecipato al progetto. Gli istituti esporranno i percorsi didattici svolti e, dopo valutazione da parte delle autorità Asl presenti, sarà consegnata una targa premio alla scuola che avrà dimostrato più impegno; a tutti gli alunni sarà rilasciato un attestato di merito.

Al Progetto Quadrifoglio quest'anno hanno partecipato tre istituti superiori di II grado, un istituto superiori di I grado, due istituti comprensivi e un Circolo didattico.

Complessivamente per una platea di circa 1.500 alunni di 84 classi. Sono stati formati 84 docenti (formazione propedeutica allo svolgimento del Progetto).

Inoltre è stato stipulato un protocollo d’Intesa tra l’Asl Distretto sanitario 17/19 e il Comune di Aversa su intenti di prevenzione e corretti stili di vita. Il presidio ospedaliero Moscati ha contribuito alla buona riuscita del progetto grazie alla competente partecipazione e consulenza delle dott.sse Maria Vacca e Silvana Francese. Alla manifestazione ci saranno direttore generale Asl Caserta, Amedeo Blasotti e il direttore responsabile del distretto 17-19 Vincenzo Iodice.