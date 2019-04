CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 28 Aprile 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'evoluzione del provvedimento «salva Roma» è guardato con attenzione anche dal comune di Caserta in quanto ente in dissesto dal 2011, con una seconda dichiarazione di default avvenuta nell'aprile del 2018. L'assessore alle Finanze di Caserta, Federico Pica, guarda al «salva Roma» come un opportunità non tanto per poter usufruire degli stessi benefit previsti per la capitale ma quanto per poter inserire una norma che preveda una gestione diversa della finanza dei Comuni in caso di dissesto.La materia è tecnica e di difficile comprensione ma è facile intuire che l'assessore Pica potrebbe puntare ad inserire una sorta di deroga nella gestione dei fondi vincolati, il vero nervo scoperto del bilancio del comune di Caserta. «Il problema nostro - ha spiegato il sindaco Carlo Marino - non è ricevere soldi per chiudere i debiti pregressi, come il caso di Roma. La nostra criticità riguarda la formazione del bilancio e per questo motivo il professore Pica sta preparando una relazione che invierà al ministero dell'Interno chiedendo una modifica della normativa per quegli enti dissestati, come nel caso di Caserta, che non hanno problemi di cassa». Ad essere in sofferenza non sarebbero le casse del Comune, anche se queste ultime lo sono di riflesso, ma i conti del bilancio che potrebbero non trovare un giusto equilibrio e le ragioni di questa situazione sarebbero da ricercare, secondo Pica, dalla dinamica finanziaria che il Comune ha seguito a partire dal 2012.