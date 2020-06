Un gruppo di persone ha raggiunto la rotonda sulla via Domiziana all'altezza dei Palazzi Cirio di Mondragone cantando cori contro la Lega e il suo leader Matteo Salvini, atteso a un gazebo davanti alla mini zona rossa dei Palazzi Cirio.

LEGGI ANCHE Coronavirus, a Mondragone striscioni contro Salvini: «Non sei benvenuto»

In circa 20 reggono uno striscione con la scritta «Salvini sciacallo, Mondragone non è una passerella», mentre a pochi metri sono presenti Nicola Molteni, coordinatore regionale della Lega in Campania, il deputato del Carroccio Gianluca Cantalamessa e l'esponente della Lega Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno. Al momento la situazione è tenuta sotto controllo dalla presenza delle forze dell'ordine.



Un manifestante ha preso di mira il coordinatore regionale Molteni. C'è stato un vivace scambio di battute. «Vieni a Mondragone e non sai nulla dei palazzi ex Cirio», ha detto il manifestante; «sei un provocatore» ha risposto il politico.

Ultimo aggiornamento: 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA