Matteo Salvini è tornato a Mondragone. L'ha fatto ieri mattina con una visita a sorpresa iniziata in piazzale Mario Liberato Conte, cuore del lungomare, blindato e presidiato dalle forze di polizia. Lo aveva promesso già lunedì scorso, nelle ore immediatamente successive alla contestazione di associazioni, movimenti, partiti della sinistra che ha di fatto bloccato l'incontro con i simpatizzanti della Lega previsto ai margini della zona rossa dei palazzi ex Cirio e ha impedito all'ex ministro degli Interni di parlare. Una contromanifestazione nella quale si sono infilati anche esponenti dei centri sociali del Napoletano.

LEGGI ANCHE Salvini torna a Mondragone: «Lo avevo promesso, voglio incontrare commercianti e agricoltori»

Ed è stata proprio per loro la prima battuta di Salvini appena sceso dalla sua autovettura, accolto dagli applausi e dai cori di una cinquantina di persone, tutte selezionate dagli organizzatori di una visita rimasta riservata praticamente fino a poche ore prima dell'arrivo dell'ex ministro degli Interni. «Quelli dei centri sociali di solito bevono e fumano fino a tardi e quindi di prima mattina troviamo i cittadini e i lavoratori normali. Scherzi a parte - ha affermato - mi ero preso l'impegno di tornare perché l'indegno casino dei teppisti dei centri sociali non mi aveva permesso di parlare con gli agricoltori, con le mamme, con i cittadini di Mondragone» salutato da incitamenti come «Matteo sei grande», «Grazie Matteo». «Questo è Mondragone e questi sono i mondragonesi». Poi, un apprezzamento per le potenzialità della città: «Ha un mare e un territorio stupendi e non deve essere ricordata soltanto per i rom e i loro cortei. Questo è un problema che si può risolvere. I problemi di ordine pubblico li ho affrontati e risolti in tante parti del Paese e in giro per l'Italia ho visto delle situazioni peggiori».

Sui metodi di intervento, Salvini è stato chiaro: «Occorre ripartire dall'ordinanza di sgombero di quei palazzi emessa dalla precedente amministrazione di centrodestra. Occorre controllare i contratti di fitto delle abitazioni, far rispettare le regole. Ci sono persone per bene e approfittatori, da entrambe le parti. Se ci sono degli immigrati bulgari che non rispettano le leggi si possono, ovviamente, espellere, anche se sono cittadini dell'Unione europea. Se ci sono degli italiani che ne approfittano, nei decreti sicurezza da me approvati è prevista la confisca degli appartamenti a chi li affitta a dei clandestini. Non è la sfida Italia-Bulgaria finale dei mondiali. Non è un problema di immigrati. Ce ne sono tanti che rispettano le leggi e mi hanno chiesto di intervenire e fare qualcosa perché sono i primi a soffrire per le violenze dei rom».



Poi ha sottolineato la necessità di rilanciare le attività economiche del territorio, anche per sbarrare la strada a possibili nuove infiltrazioni della criminalità organizzata, favorita dalla crisi aggravata dalla pandemia. «Il problema è l'agricoltura in ginocchio, la mozzarella di bufala che soffre sui mercati, la crisi di liquidità. Questa terra ha potenzialità enormi. E io vorrei essere usato anche come promotore turistico di queste località e di queste bontà».

Poi l'immancabile rito dei selfie, consumato stavolta sulla vicina rotonda con vista sul mare, location scelta dallo stesso Salvini per la foto di gruppo e per gli scatti con decine di sostenitori e simpatizzanti. Diverse persone lo hanno saluto e acclamato dalla spiaggia sottostante. Tanti selfie anche all'interno del ristorante dove il leader leghista, per oltre mezz'ora, ha incontrato imprenditori e rappresentanti di associazioni per discutere, insieme con il consigliere regionale Gianpiero Zinzi, dei problemi dell'agricoltura, dei viticoltori, degli allevatori bufalini, della scuola privata, dei balneari, dell'assistenza alle persone affette da autismo. «Tutti problemi che una corretta politica della Regione potrebbe risolvere» è stato il commento. Tutti gli intervenuti hanno sottolineato la disparità di trattamento tra la zona di Salerno e le province di Caserta e Napoli.

Prima di partire per Terracina, la degustazione delle eccellenze gastronomiche della zona, la mozzarella di bufala e le sfogliatelle e i babà di una nota pasticceria locale. La visita stavolta è filata via senza intoppi, solo qualche fischio e qualche sparuta contestazione dalle persone dietro le transenne della piazza. Per il resto, nessun problema. L'intera zona è stata isolata fin dalle prime ore della mattina, ed è stato impedito l'accesso alle automobili. Un vasto spiegamento di carabinieri e polizia ha presidiato piazzale Conte per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Sul fronte del cluster di Covid-19 scoppiato nella comunità di immigrati bulgari, il report di ieri segnala 7 nuovi positivi ai tamponi, tutti cittadini stranieri.

Il numero dei contagiati totali degli ultimi dieci giorni sale così a 75, di cui 74 ancora positivi e uno guarito, una donna. E domani, per i residenti nei palazzi ex Cirio costretti all'isolamento domestico è previsto un omaggio: l'omaggio delle paste tipiche della domenica da parte di 4 pasticcerie: Alfredo Lisita, Lisita Crocelle, Zanzibar e Bar Domizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA