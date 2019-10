Lunedì 7 Ottobre 2019, 18:55 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 18:56

Ha citato il caso di un parroco in provincia di Caserta che «durante la predica, ieri, ha detto 'mi piacerebbe che chi vota Lega uscisse da questa chiesa perché siete degli assassinì» Matteo Salvini durante un comizio a Narni in vista delle regionali in Umbria. Il segretario del Carroccio ha fatto riferimento a un articolo apparso sul Mattino di Napoli. «Ma fai il parroco e preoccupati di salvare le anime...» ha aggiunto.