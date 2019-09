Mercoledì 4 Settembre 2019, 11:10

CASERTA. Samara Morgan continua a terrorizzare i casertani. Emuli della ragazzina del film «The ring», pellicola campioni di incassi nel 2002, sono stati avvistati ad Arienzo, Marcianise, Curti, San Prisco, Santa Maria Capua Vetere.Ma è a Macerata Campania che sembra essere scoppiata una vera e propria psicosi collettiva, con decine di persone in strada e caroselli di auto in cerca di Samara. Il delirio generale, ieri sera, nel quartiere di Caturano, è stato anche causa di un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze. Il fenomeno sta suscitando la dura reazione dei residenti, che si appellano alle forze dell’ordine.Nato come sfida sui social, il «Samara challenge», sta dilagando sul Web e sta investendo diverse Regioni d’Italia. Le prime «materializzazioni» sono state segnalate a Catania, lo scorso 29 agosto: sono, per lo più, giovani vestiti di bianco, con capelli lunghi neri che coprono la faccia e con un coltello in mano che di notte sbucano dagli angoli delle strade per spaventare automobilisti e passanti.Il gioco, di per sé innocuo, rischia di avere epiloghi drammatici.