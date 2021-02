San Cipriano, arrestato per le truffe sul web: è il fratello di un boss dei Casalesi

La Squadra Mobile di Caserta ha rintracciato e arrestato Massimo Dell'Aversano, 47enne di San Cipriano d'Aversa (Caserta), condannato in via definitiva a 2 anni di reclusione per più episodi continuati di frode informatica e trasferimento fraudolento di valori, il tutto commesso in concorso con altri e aggravato dal metodo mafioso.

I fatti risalgono agli anni tra il 2005 e il 2007, quando le mire dei capi del clan dei Casalesi erano state orientate anche verso logiche di reinvestimento e occultamento di valori prima che, appena l'anno successivo, fosse inaugurata la stagione di sangue di Giuseppe Setola, che ruppe ogni equilibrio. Massimo Dell'Aversano è fratello del più noto Cristoforo, considerato elemento di spicco del clan dei Casalesi, detenuto per gravi reati di matrice mafiosa. Massimo Dell'Aversano, arrestato ieri, è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

