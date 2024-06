Il Parco della Legalità di San Cipriano d’Aversa si è tinto di mille colori ieri mattina in occasione della “Giornata nazionale dello Sport”. Un arcobaleno composto dalle meravigliose sfumature delle divise delle squadre sportive accorse per lo storico appuntamento che da anni si svolge in vari luoghi d’Italia. Una ricorrenza istituita dalla presidenza del Consiglio dei ministri nel 2003 e che quest’anno è stata ospitata nel centro della polisportiva del team Capasso. Tanti gli sport rappresentati: dal calcio al pattinaggio; dal tiro con l’arco al karate; dal softair alla boxe. Spazio anche alla cinofilia.

La ricorrenza si svolge ogni anno nella prima domenica di giugno e mira a valorizzare la funzione dello sport come fattore di crescita nei giovani e di evoluzione negli adulti, migliorando la qualità della vita e la convivenza sociale. A consegnare le medaglie di partecipazione il sindaco di San Cipriano d’Aversa, Vincenzo Caterino, il delegato Coni, Michele De Simone, il quale ha sottolineato «l’importanza della scelta della location caduta sul parco della legalità», il generale di Corpo d’Armata Domenico Cagnazzo. «Sono orgoglioso di aver ospitato l’evento - dice Caterino - è stata una giornata importante per chi ama e pratica lo sport, ma anche un’occasione di socializzazione. Lo sport è un valido strumento di crescita personale, una scuola di vita capace di insegnare l’impegno per raggiungere un traguardo, il rispetto delle regole, generando fiducia e passione».

Folto il pubblico. «Sono felice e onorato per questa opportunità - dice Nicola Capasso, che da anni gestisce la struttura - ringrazio il sindaco e il Comune per il supporto, l’aiuto e la collaborazione». Non sono mancate attività ludiche per grandi e piccini e stand gastronomici.