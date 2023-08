Dieci mesi di ferie. Questa è la richiesta da record molto chiacchierata nelle ultime ore, presentata dal ragioniere capo del Comune di San Felice a Cancello, Bernardino Ciccozzi, al sindaco Emilio Nuzzo. L'unico funzionario dell'ente locale ha chiesto di godere del periodo di ferie arretrate, che va dal 14 agosto 2023 fino al 30 giugno 2024, maturate negli ultimi anni e, a quanto pare, non avanzate finora per problemi legati alla sua mancata sostituzione. La richiesta di Ciccozzi ha mandato, però, su tutte le furie in primis la fascia tricolore, ma anche l'intera amministrazione comunale che sin dall'inizio «ha notato un atteggiamento ostruzionistico». A notarlo sono stati gli ambienti vicino a Nuzzo. Proprio nei giorni in cui il sindaco s'insediava, a fine maggio, Ciccozzi liquidava una transazione pari a poco più di 150mila euro, mantenendola riservata per molto tempo e definita già dal commissario prefettizio Savina Macchiarella, ma saldata nel momento in cui Nuzzo faceva il suo ingresso in Comune, senza aver il fair play di ragionare con lo stesso sulla vicenda.

«Una questione delicata - dice Luca Alfredo D'Andrea, braccio destro del primo cittadino - è successo tutto quando c'è stata l'emergenza climatica a giugno. Il Comune di San Felice a Cancello si è trovato in difficoltà avendo Ciccozzi liquidato, sempre senza avvisare il sindaco, alcuni contributi arretrati relativi all'ambito C2 per una somma pari a 170mila euro. Questi soldi potevano servire per l'emergenza e per colmare una serie di difficoltà. La questione è molto particolare e l'amministrazione comunale è risentita di un atteggiamento che vuole intralciare l'operato della maggioranza».

Da quando Nuzzo è stato eletto, infatti, non si è riusciti a intavolare nessun tipo di dialogo con Ciccozzi. Probabilmente il dialogo doveva essere richiesto dal funzionario che avrebbe dovuto informarsi sulle linee guida politiche da seguire e allo stesso tempo informare il sindaco. Intanto, ora, l'amministrazione comunale vorrà vederci chiaro perché secondo quanto si evince dal contratto collettivo nazionale e del lavoro del pubblico impiego, dopo diciotto mesi, il diritto di godimento delle ferie decade. Resta in piedi solo il diritto contributivo. «La vicenda non finisce qui - conclude D'Andrea - stiamo valutando le azioni da intraprendere. L'ufficio Ragioneria sin dall'inizio si è mostrato poco disponibile a lavorare in accordo e in condivisione».