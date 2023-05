San Felice a Cancello, Nuzzo già festeggia da sindaco

Emilio Nuzzo dopo dodici anni è di nuovo sindaco di San Felice a Cancello. Alle 16 circa aveva già distaccato di dieci punti percentuale il suo avversario Carmine Palmieri.

Per le vie del centro già si respira aria di festa. Fuori il quartiere generale di via Roma mentre vengono sparati i fuochi d'artificio, i tre figli Umberto, Gennaro ed Emanuele lo hanno preso in braccio. Intanto lo spoglio sta continuando.

Al momento sono state scrutinate 5 sezioni.