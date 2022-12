San Felice a Cancello, sequestrati botti proibiti nel negozio cinese

I carabinieri della stazione di San Felice a Cancello hanno sequestrato in un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi prodotti pirotecnici esposti sugli sugli scaffali con polvere pirica del peso complessivo di oltre 4 chili.

Il titolare dell'esercizio commerciale non era in possesso di alcuna autorizzazione alla vendita e detenzione del materiale ed è stato denunciato per commercio abusivo di materiale esplodente, omessa denuncia e divieto di detenzione, deposito e vendita di polveri piriche o altri esplosivi.