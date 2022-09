San Felice, cede la lapide di marmo donna cade nel loculo e si rompe la gamba

A causa della rottura di una lapide in marmo, è finita in un loculo vuoto a circa due metri di profondità, fratturandosi una gamba. È accaduto al cimitero di San Felice a Cancello, nel Casertano; la donna, una 50enne del posto, è stata soccorsa dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta (distaccamento di Marcianise), che l'hanno tirata fori dal fosso e immobilizzata su una barella di tipo « spinale», per poi affidarla ai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale.

A far precipitare la donna nel loculo ancora vuoto, è stata la rottura della lapide di marmo che lo ricopriva; alcune persone che hanno assistito alla scena hanno poi chiamato i vigili del fuoco.