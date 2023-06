La sua decisione parte sicuramente da lontano anche se non ha ancora una spiegazione. Don Giuseppe De Rosa, parroco della chiesa di Sant'Alfonso Maria de' Liguori della frazione di Cancello Scalo, si è dimesso e il vescovo della Diocesi di Acerra, Antonio Di Donna, nel giro di pochissime ore, in una lettera indirizzata ai fedeli e che porta la data di ieri, ha annunciato la nomina di un amministratore parrocchiale nella persona di don Carmine Passaro. Don Giuseppe, come si evince dalla comunicazione del prelato, sta riflettendo se continuare a fare il prete o addirittura di spogliarsi dall'abito religioso che indossa oramai da oltre un decennio. «Carissimi, - si legge - don Giuseppe De Rosa mi ha presentato le dimissioni. Egli chiede di vivere un periodo di riflessione sul suo ministero. Chiedo preghiere per lui, per la diocesi e per la comunità di Cancello. E chiedo, soprattutto, silenzio. Ho nominato don Carmine Passaro. Egli inizierà il suo nuovo ministero domenica 2 luglio. Lo ringrazio per aver accettato questo servizio, che egli assume in un momento delicato per quella comunità. Accompagniamolo con la preghiera e, possibilmente, con la solidarietà fattiva nell'eventuale aiuto per le celebrazioni».

A febbraio scorso, una quarantina di fedeli, scrissero una lettera al vescovo e per conoscenza a Papa Francesco, nella quale difendevano don Giuseppe da alcune accuse rivoltegli. La lettera del vescovo Di Donna, che sarà letta oggi nelle celebrazioni eucaristiche, mette la parola fine ad una storia mai capita, ma che ha fatto il giro della Valle di Suessola.