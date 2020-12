Sono diverse le zone dove sostano, ma basta davvero poco per notarli. In sella a scooter anche datati sfrecciano a gran velocità per le strade di San Felice a Cancello sia nelle ore del giorno che in quelle serali. Qualche residente, specialmente della zona di Cave, Cancello Scalo, San Marco Trotti e anche via Polvica parla addirittura di rumori forti e insostenibili, inframezzati da qualche lancio di bottiglia e vetri che si infrangono.

Tutti li notano: persino le persone nella tranquillità più totale all'interno delle loro abitazioni, che si affacciano a balconi e finestre per guardare la banda di ragazzini di età compresa tra i 13 e i 16 anni, che da qualche mese oramai non fa chiudere occhio nemmeno nell'orario della pennichella.

LEGGI ANCHE Covid, l'Europa e la guerra al virus: Germania verso nuova stretta, timori anche in Francia

Domenica pomeriggio, intorno alle 15, si è toccato il fondo: tre ragazzini, ognuno sul suo scooter, si sono addirittura sfidati in una gara di velocità lungo via Napoli. Sono finiti allo Psaut dell'ospedale «Ave Gratia Plena» e due sono stati trasferiti al Civile di Caserta per accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi, ma hanno comunque rischiato grosso. In sella ai loro motorini, durante la gara alla presenza di altri coetanei, sono andati a battere contro un muro di un negozio. I freni, secondo il racconto di alcuni testimoni, non hanno retto. Corrono e mandano su di giri i loro motorini in qualche caso fino a notte fonda dice il gestore di un negozio della zona e che abita a pochi passi dalla centralissima via Napoli e la situazione va avanti così da prima dell'estate, con gare, lanci di bottiglie e schiamazzi anche a mezzanotte. Siamo tutti esasperati e stanchi. Chiediamo alle istituzioni locali di prendere provvedimenti prima che sarà troppo tardi. In effetti, lo stesso episodio si è registrato lo scorso mese di ottobre anche a Santa Maria a Vico, a pochi passi dal supermercato Lidl ed in particolare nella stradina, che collega le due città della Valle di Suessola. In qualche caso, addirittura, li si è visti sfrecciare anche in sella a biciclette e monopattini elettrici, persino fra i cortili dei palazzi vicini. Nelle ultime settimane, sono anche circolate foto e video girati da alcuni testimoni, che documentano dettagliatamente quello che avviene. Il grosso disagio è stato segnalato alle forze dell'ordine. Spesso sono intervenuti anche i carabinieri, ma la vicenda è passata nelle mani del comando locale di Polizia Municipale, agli ordini di Mario Sabatasso, che con l'ausilio di tutti gli agenti ha persino sequestrato alcuni filmati di telecamere di videosorveglianza private affinché si potesse risalire alla banda, che ogni qualvolta circola un'auto delle forze dell'ordine, si eclissa ma, allo sparire di vigili e carabinieri, ricominciano daccapo il loro trambusto.



L'amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Ferrara, ancora in isolamento dopo essere risultato positivo al covid, ha dato disposizione di identificare tutti i responsabili delle gare di velocità e degli schiamazzi a tutte le ore. «Si tratta di problemi che negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più non solo qui, ma anche in tutto il resto del territorio della Valle di Suessola, - dice il primo cittadino - fortemente legati alla dimensione familiare che alcuni di questi giovani vivono o possono aver vissuto. Ringrazio le forze dell'ordine anche in collaborazione con il Nucleo comunale di Protezione civile. Qualcosa si sta muovendo nella direzione di garantire giornate tranquille ai residenti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA