Ventinove studenti sono stati premiati ieri pomeriggio nell'ambito dell'evento «Premiamo Talenti» promosso dalla Bcc Terra di Lavoro San Vincenzo De' Paoli. Un evento voluto nella sala congressuale del Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio per premiare i 14 maturati e i 15 laureati che si sono distinti nell'ambito del proprio percorso di studi e che hanno conseguito i titoli con il massimo dei voti.

APPROFONDIMENTI Ricciardi: «Bcc per giovani e donne, così cresce il territorio» Napoli, torna il Nauticsud: «Mare risorsa da valorizzare» Porti turistici a Napoli, è emergenza posti barca: «A rischio 300 milioni di commesse»

A loro, oltre al riconoscimento che è stato consegnato direttamente da un rappresentante del territorio intervenuto all'evento o da uno dei membri della Bcc Terra di Lavoro, è stato devoluto un contributo economico, segno del riconoscimento al merito ed incentivo per continuare la formazione in un mondo che ha sempre più bisogno di professionisti formati e competenti. La premiazione degli studenti è stata preceduta da un confronto a due voci moderato dal giornalista de il Mattino Nando Santonastaso e che ha coinvolto Roberto Ricciardi, presidente della Bcc Terra di Lavoro San Vincenzo De' Paoli, e Giuseppe Maino, presidente del gruppo bancario Iccrea.

«La premiazione degli studenti meritevoli è diventato per noi un appuntamento molto sentito ha commentato il presidente Roberto Ricciardi perché la nostra banca ha e conserva un approccio con le persone e di contatto con il territorio prioritario. Il riconoscimento di questo nostro impegno sono i dati del tutto positivi che abbiamo riscontrato con la chiusura del 2022. Un dato per tutti è quello dell'utile netto che ammonta a ben 2 milioni e 339 mila 202 euro. Numeri incoraggianti, soprattutto alla luce dell'0,39 che rappresenta invece il rapporto tra sofferenze nette e impieghi netti. Per farla breve ha concluso il presidente Ricciardi i numeri ci indicano che la nostra è una banca solida, seria e affidabile. E le persone ce lo hanno nettamente dimostrato. L'idea, poi, di utilizzare parte delle risorse finanziarie per investimenti che hanno una ricaduta diretta sul territorio è la chiave vincente che ci consente di essere tutta un'altra cosa rispetto ad altre banche e ad altri istituti».

La presenza del presidente del gruppo bancario Iccrea, invece, è stata poi l'occasione per fare il punto della situazione su quelle che sono tematiche più ad ampio respiro con cui il mondo bancario dovrà misurarsi. Credito corporativo, stress test, inflazione, Sud e Pnrr, sono stati gli argomenti trattati nel corso del confronto a due voci. «Noi come gruppo bancario ha aggiunto il presidente Maino abbiamo creato una cabina di regia in grado di mettere in rete quella filiera virtuosa necessaria e indispensabile per utilizzare al meglio le risorse date con i progetti del Pnrr. C'è una voglia incredibile di fare impresa, soprattutto tra i giovani e soprattutto al Sud. È indispensabile che ci sia da parte nostra un sostegno ed un intervento diretto sul territorio, affinché si possano attrarre i benefici occupazionali ed economici. Durante la pandemia ha ricordato Giuseppe Maino le nostre quote di mercato erano ancorate al 7%. Nonostante la pandemia prima e la guerra poi, con i rincari dei costi che tutti conosciamo, posso dire con orgoglio che le nostre quote di mercato oggi sono aumentate e oscillano tra l'8 e il 9%. Un segnale importante che ci dice che il credito cooperativo ha saputo essere più incisivo in un momento così tanto difficile per l'intero territorio italiano». Al termine degli interventi, sono stati chiamati sul palco per ricevere gli attestati ed i riconoscimenti tutti gli studenti da premiare.