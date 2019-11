Strade sconnesse, buche, avvallamenti. San Leucio in ginocchio e gli abitanti protestano. Via Primo Ottobre e Via dei Giardini nell'occhio del ciclone, ma resta in stato di abbandono molta parte del borgo borbonico inserito nel sito Unesco della città. Due le lettere indirizzate a Palazzo Castropignano, una firmata da venticinque residenti, l'altra dal presidente della Pro Loco di San Leucio, Domenico Villano.

Nelle due lettere le dolenti note di un abbandono che non ritengono più sopportabile. «I residenti si legge nella prima delle due lettere hanno più volte fatto presente l'effetto terremoto che il passaggio di camion e pullman provoca all'interno delle abitazioni che da tempo presentano pericolose lesioni sulle strutture portanti dovute proprio all'attrito che questi mezzi producono sul fondo stradale, arrivando in frenata in discesa da Vaccheria. Ciò ha prodotto un fondo stradale non solo disseminato di piccole buche ma anche sconnesso che fa sentire i suoi effetti non solo di giorno ma, quel che è peggio, a qualsiasi ora della notte, costringendo gli abitanti a bruschi risvegli». Via Primo Ottobre collega piazza della Seta all'altra frazione borbonica della città, Vaccheria.

«Il fatto che si debba realizzare continuano i 25 firmatari della lettera di protesta la famosa bretella che sposterebbe il traffico pesante in quella direzione non deve costituire un alibi per non far nulla, pensando che quella bretella risolverà il problema. I tempi di realizzazione di quell'opera non saranno brevi e poi non tutti i mezzi pesanti si sposteranno su quell'arteria. Non sappiamo quanto le nostre abitazioni potranno resistere ma è evidente che se non si interviene con urgenza le nostre abitazioni restano a rischio e chi ha il compito di intervenire e non lo fa si assume la responsabilità di tali omissioni». Se questa è la rabbia dei residenti in via Primo Ottobre più ampia e articolata è quella affidata a Villano dai residenti di Via dei Giardini.

«Chiediamo con urgenza si legge nella lettera un intervento per la cura del verde pubblico in via Planelli e via Vaccheria e il rifacimento del manto stradale in via dei Giardini. Qui pericolose buche e avvallamenti nell'asfalto rendono la via al limite della praticabilità e le erbacce che la infestano insalubre l'ambiente circostante. A questo va aggiunto che il muretto che delimita la strada versa in pessime condizioni ed è pericoloso. Le scale di accesso hanno superficie ondulata, in alcuni punti il manto è assente e sono in bella vista tondini di ferro arrugginito. Otturati gli scarichi fognari tanto che anche in presenza di una pioggia leggera l'acqua non defluisce. Qui abitano anche anziani e bambini, i quali corrono seri rischi di cadute e infortuni». Poco più di un mese fa, in questo storico e prezioso borgo, fu vandalizzata la fontana del Solari. Preso d'assalto dalla movida senza regole, il borgo si sveglia la mattina tra i rifiuti di chi beve e mangia per strada e non usa i cestini e rompe muri, come in un film dell'orrore.

