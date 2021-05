San Leucio, nuovi lampioni Terrazza con vista sui pali

Lavori in corso a San Leucio in via del Setificio che corre lungo il Belvedere, niente a che vedere con lo sfacelo dei giardini rimasti incompleti ai piedi del complesso monumentale; una serie di pali già fissati nel terreno ed altri in via di sistemazione rappresentano l'ennesimo oltraggio al monumento, l'ennesima offesa al minimo di buonsenso che dovrebbe caratterizzare la decisione di realizzare opere ritenute di abbellimento e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati