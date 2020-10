La Polizia di Stato ha denunciato quattro minorenni ed un 42enne, padre di uno dei ragazzi, per una rissa avvenuta a San Marcellino (Caserta) la sera di mercoledì 30 settembre. Dalle indagini svolte dai poliziotti del commissariato di Aversa e del posto fisso di Casapesenna, è emerso che la rissa è avvenuta in piazza Municipio a San Marcellino, ed ha coinvolto prima due gruppi di minorenni; uno dei ragazzi ha poi chiamato il padre in soccorso.

LEGGI ANCHE Incidente ai Camaldoli, ciclista investito da auto pirata

La presenza dell'adulto non ha riportato la calma, anzi la rissa è diventata ancora più violenta. I poliziotti, giunti sul posto quando le situazione era tornata quasi tranquilla, hanno ricostruito la dinamica visionando le immagini delle telecamere esterne di esercizi commerciali della zona; hanno quindi identificato tutti gli autori, e li hanno denunciati alla magistratura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA