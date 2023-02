Tanta paura al risveglio ieri mattina a San Nicola la Strada per gli abitanti di viale Italia e del circondario. Alle prime luci dell'alba ha preso fuoco un'abitazione al primo piano del moderno palazzo all'angolo fra viale Italia e via Trieste, sita proprio sopra un supermercato di detersivi e prodotti per la persona e la casa. Erano da poco passate le 6,30, il fumo che usciva dall'appartamento al primo piano aveva in parte invaso già la tromba delle scale, qualcuno che si era accorto dell'incendio aveva già guadagnato la fuga verso l'esterno con addosso una coperta per proteggersi dalle fiamme, altri invece non si erano resi conto di cosa stesse accadendo, qualcuno ai piani superiori ancora dormiva.

Erano subito stati allertati i Vigili del Fuoco che sono poi giunti sul posto con tre autobotti, sollecitati successivamente anche dal luogotenente della Polizia Municipale Giovanni Ferrante, già operativo quell'ora per i suoi compiti di sorveglianza ai servizi di pulizia della città. Ferrante ha richiamato i Vigili del Fuoco e poi ha allertato i colleghi di pattuglia della Polizia Municipale, che sono arrivati sul posto ed hanno bloccato il traffico in viale Italia, provocando non poche proteste fra coloro in particolare gli automobilisti - che non conoscendo la causa dello stop, intendevano percorrere la strada davanti al palazzo in fiamme per raggiungere i due plessi scolastici siti poco distanti, della scuola media in viale Italia e delle elementari in viale Europa. Le sirene degli automezzi dei Vigili del Fuoco hanno destato dal sonno chi ancora era a letto che, incredulo, si è poi reso conto dei motivi dei tanti suoni bitonali, ma soprattutto hanno richiamato sul posto una folla di curiosi che more solito, si sono limitati a guardare e ovviamente fotografare e filmare le operazioni seguite.

Gli uomini del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, infatti, oltre a procedere a spegnere le fiamme con gli idranti, hanno poi tratto in salvo gli abitanti dei piani superiori con l'ausilio di un cestello montato su di un camion. Un salvataggio spettacolare di quelli che attirano tutti i videoamatori dilettanti che li hanno poi pubblicati sui social. Con tutto il vano delle scale invaso dal fumo che si è sprigionato ancora più forte con l'ausilio degli idranti, si è reso necessario l'intervento dall'esterno per liberare le abitazioni e mettere in sicurezza tutti gli abitanti del palazzo. Le fiamme si sono sprigionate da una delle camere da letto dell'appartamento del primo piano, non si conoscono le cause che le hanno provocate, forse un corto circuito.

Di sicuro la stanza e le suppellettili sono state completamente distrutte dalle fiamme così come i mobili dell'ingresso, il calore del fuoco ha fatto saltare alcune delle persino le mattonelle del pavimento, annerito tutto il vano scala dal fumo che si è sprigionato prima durante e dopo l'incendio. L'acqua che è servita per spegnere le fiamme ha provocato danni anche al negozio sottostante che è stato in parte invaso dal liquido che colava dal solaio. Tutti gli esercizi commerciali al piano terra dello stabile ieri sono rimasti chiusi. Gli abitanti dell'appartamento andato a fuoco sono stati portati per precauzione in ospedale per i controlli del caso, solo la fortuna ha voluto che il bilancio, a parte i danni materiali provocati alle abitazioni, non fosse peggiore.