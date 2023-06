È ancora ricoverato in rianimazione nell'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano", il dodicenne casertano V.B. investito nel pomeriggio di venerdì all'altezza dell'incrocio tra via Saba e via Leonardo da Vinci mentre era in sella alla sua bicicletta. Le condizioni restano gravi: è in coma farmacologico, indotto dai sanitari dopo l'intervento al quale è stato sottoposto già venerdì sera in ospedale. V.B. dopo l'impatto avrebbe riportato anche lesioni al cranio. Sul luogo dell'incidente è stato necessario l'uso del defibrillatore da parte dei sanitari del 118 per rianimarlo. Per la sua età, il dodicenne avrebbe dovuto essere ricoverato al "Santobono" di Napoli, ma a causa delle precarie condizioni non sarebbe stato indicato, almeno fino ad ora, un percorso fino a Napoli.

Intanto, sia l'auto, una Y10 guidata da un ventenne di San Nicola la Strada, sia la bicicletta, sono state sequestrate dai vigili urbani sannicolesi. Il guidatore, denunciato per lesioni gravissime, è stato sottoposto agli esami per verificare se fosse sotto l'effetto di alcool o di stupefacenti al momento dell'impatto. A indagare su causa e dinamica del drammatico incidente sono i caschi bianchi guidati dal comandante Alberto Negro. Intanto, ai familiari del piccolo è arrivata la solidarietà di don Antonello Giannotti, il parroco alla chiesa di Nostra Signora di Lourdes al rione Acquaviva poco distante dal luogo dove si è verificato lo schianto che tiene tutti in ansia per le condizioni del dodicenne.