Microcar investe madre e figlia, tragedia sfiorata a San Nicola La Strada

Una distrazione fatale e un’auto troppo piccola, per poco non costano la vita ad una giovane donna con la figlioletta, entrambe investite e trascinate fin sopra il marciapiede dalla piccola vettura. È successo ieri pomeriggio poco dopo le 18 in viale Italia, poco dopo piazza della Repubblica. Una giovane donna R.M. poco più che trentenne era davanti al bar all’angolo, il frequentatissimo Marikins e si accingeva ad attraversare. Da via Milano, quasi ad angolo retto, arriva un’auto piccola un “cinquantino” con due giovani a bordo, arrivano in piazza della Repubblica, girano intorno alla piccola aiuola e imboccano viale Italia, all’angolo fra la piazza e l’inizio della strada investono la donna e la figlia che vanno sotto l’auto che, leggera com’è, diventa incontrollabile. Le ruote anteriori non toccano più terra, la macchinina gira verso sinistra e sale sul marciapiede trascinandosi sotto la donna e la figlia poi ferma la sua corsa. Arrivano il proprietario del bar ed un avventore, sollevano l’auto, estraggono la bambina e la donna, tutte piene di escoriazioni. Poi accorrono i curiosi ed i parenti, la piccola trova le coccole della nonna, per la mamma arriva il 118 e viene portata in ospedale, ha escoriazioni per tutto il corpo era dolorante, ma per fortuna era vigile e presente.

