Sabato 25 Maggio 2019, 15:19

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in un locale adibito a garage alle spalle dell'ex Hotel Serenella in via Euclide a San Nicola la Strada (Caserta). A dare l'allarme sono state alcune persone che erano impegnate in una bonifica all'interno di una struttura. Sono stati allertati i carabinieri di San Nicola la Strada. Il cadavere, stando alle prime indiscrezioni, si troverebbe in avanzato stato di decomposizione: la persona sarebbe deceduta da diversi giorni. Non sono stati trovati documenti.