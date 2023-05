Abbandonato sul ciglio della strada, tra erba e rifiuti, senza vita. Un uomo dall'età apparente tra i 50 e i 60 anni è stato trovato da un passante, in località Pietriera. Così una zona di periferia, una stradina sterrata, una traversa della Casilina, in direzione Venafro, si è trasformata in un luogo di un nuovo giallo, ma soprattutto di dolore. La triste scoperta è stata fatta ieri mattina, poco prima delle 10, quando un contadino residente poco lontano, si è trovato a passare con l'auto. Ciò che ha visto sembrava essere una scena di un film giallo: sul bordo del viottolo c'era il corpo di uomo steso a pancia in su con le braccia allargate e gli occhi sbarrati. Era nudo dalla cintura in giù, con i jeans calati sulle caviglie. Era senza cellulare, senza portafogli e documenti personali e anche senza chiavi. In pratica un corpo abbandonato come un sacco. In pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorsi: l'ambulanza con il personale medico del 118 partita dalla postazione di Cassino, ma anche i carabinieri di Mignano Montelungo, insieme ai colleghi della compagnia di Sessa Aurunca e il medico legale incaricato dalla Procura di Cassino. Sulle cause del decesso c'è il massimo riserbo degli inquirenti sebbene la morte per un evento accidentale, forse un malore improvviso, sembra essere una delle ipotesi privilegiate.

Ma perché non prestare soccorso e lasciare l'uomo, forse agonizzante, in quelle condizioni? La zona solitamente è frequentata da prostitute che si appartano con i clienti occasionali. Perché non allertare i soccorsi, anche in forma anonima? Domande alle quali per ora non c'è risposta da parte degli inquirenti che hanno difficoltà nel dare un nome e un volto alla persona deceduta. Le ricerche eseguite nella zona di San Pietro Infine non hanno portato all'identificazione del cadavere. Quell'uomo quasi certamente non era residente in paese e, soprattutto, non è arrivato in via Pietriera con la propria auto o con una bicicletta. Se realmente è morto in quel posto allora non può esserci arrivato a piedi e da solo. Il suo abbigliamento casual lascia intendere che possa trattarsi di una persona over 50, dinamica e atletica che forse aveva appuntamento con qualcuno nei paraggi. Forse una donna, forse un conoscente, magari a bordo di un'auto. Sul posto è arrivata una squadra di esperti di rilevamento scientifico dell'Arma: sono stati catalogati gli elementi trovati a poca distanza dal cadavere che è stato poi trasferito all'Istituto di Medicina legale dell'ospedale di Caserta. Qui, domani mattina, dopo il conferimento dell'incarico al medico legale da parte del magistrato Chiara D'Orefice, sostituto procuratore a Cassino, si terranno gli accertamenti tanatologici. Sul corpo dell'uomo verranno eseguiti gli esami autoptici, tossicologici ed ematici. Una prima ricognizione del cadavere avrebbe escluso la presenza di traumi esterni. I carabinieri si stanno ora concentrando sull'identificazione e sulle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dove l'uomo è stato trovato senza vita. Si stanno anche prendendo in esame le denunce o segnalazioni di persone scomparse nelle ultime 36 ore.