San Prisco, morto zio Tom storica figura dello street food casertano

Lo street food casertano piange la scomparsa di Tommaso Torriero, conosciuto da tutti come zio Tom con il suo chioschetto di gelati e panini sull'Appia a San Prisco.

A dare la triste notizia una nipote in un accorato post su Facebook: « Ciao nonno,

nonno per noi, Zio Tom per gli altri. Impossibile trovare qualcuno che non ti conosca, che non abbia mai mangiato un tuo gelato o un tuo panino. Sei stato un creatore di ricordi belli in ognuno di noi. Continua a suonare la canzoncina del tuo camioncino ovunque tu sia.

Grazie di tutto».

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore inondano i social da parte della comunità di San Prisco, amici, parenti e clienti che esprimono il loro dolore e la loro vicinanza alla famiglia.