Fondazione Luciano Pavarotti e Fondazione Real sito di Carditello insieme per promuovere la grande musica e il canto lirico. Torna il concorso lirico “Cuore d’oro” e per la sua seconda edizione la selezione sarà regale. Con il patrocinio morale della Fondazione Luciano Pavarotti, infatti, saranno selezionati nel Real sito giovani talentuosi.

«La nostra Fondazione - afferma Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello - intende rafforzare l’identità della Real delizia, nella direzione tracciata dall’illuminata dinastia borbonica. Stiamo lavorando su tre leve di sviluppo: la completa rifunzionalizzazione del bene, dopo aver inaugurato le sale reali e il tempietto; l’organizzazione di grandi mostre, in attesa di poter recuperare le opere e gli arredi originali, attualmente ospitati in altri musei; e la valorizzazione del repertorio musicale, con il concorso dedicato al canto lirico, la rassegna dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, prevista a Carditello da maggio a dicembre, e l’appuntamento con il Carditello Festival, giunto ormai alla quinta edizione».

Quella del prossimo fine settimana è un’iniziativa prestigiosa che vedrà Carditello protagonista. «Per Luciano - aveva spiegato Nicoletta Mantovani, vedova di Pavarotti - la divulgazione era fondamentale, sognava di poter raggiungere soprattutto i giovani e inserirli nel mondo della lirica per dare a tutti occasione di farcela attraverso lo studio e la formazione. Noi con la Fondazione Pavarotti proviamo proprio a realizzare questi sogni». La commissione valutatrice è composta da esperti del mondo lirico-sinfonico ed è presieduta proprio da Nicoletta Mantovani che sarà presente a Carditello, domenica 2 giugno, alle 19.30, in occasione della finale. La Fondazione Luciano Pavarotti, organizzazione senza scopo di lucro, perpetua l’eredità umana e artistica del maestro Pavarotti, sostenendo giovani cantanti lirici di talento e organizzando eventi in tutto il mondo.

Con questo concorso, dunque, prende forma il sogno del grande tenore italiano di avvicinare i giovani all’opera lirica e al debutto. Il concorso “Cuore d’oro”, con la direzione artistica di Walter Omaggio, vero e instancabile mentore di questa iniziativa proiettata sul campo internazionale, proclamerà tutti i vincitori che debutteranno nella “Tragédie de Carmen”, il 4 agosto nel borgo di Vairano Patenora, e nell’opera “Cavalleria Rusticana”, il 15 settembre proprio nella Reggia di Carditello. I Borbone furono grandi sostenitori e appassionati di musica classica e di lirica. Charles de Brosses, quando visitò Napoli nel 1739, scrisse che la capitale del Regno era la capitale mondiale della musica: «Il gusto della musica qui cambia almeno ogni dieci anni» e non esagerava poiché i musicomani napoletani erano pervasi da una vera e propria febbre di novità.

Negli ambienti aristocratici e borghesi proliferavano manifestazioni musicali private, dalle accademie ai salotti, dalle feste ai concerti i tanti e bravissimi musicisti che studiavano nei conservatori napoletani componevano serenate, cantate, brani d’occasione, composizioni strumentali e vocali d’ogni genere. Ripartendo dunque da quella sensibilità che caratterizzò il regno borbonico e che vide a Carditello esibirsi i grandi compositori dell’epoca, la partnership con la Fondazione Luciano Pavarotti ristabilisce un legame profondo con la storia del luogo e del tempo e rilancia il Real sito tra i grandi attrattori culturali della nazione. «Una importante iniziativa - ha detto il presidente Maddaloni - per esprimere i nostri valori e confermare la missione della Fondazione che è quella di promuovere cultura, apertura all’intero Paese, valorizzazione delle risorse del territorio e della storia».