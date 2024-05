Carditello come non s’era mai visto, Carditello ritrovato per la gioia di centinaia di visitatori che anche ieri hanno affollato il Real Sito alla scoperta della bellezza, della storia e della natura. «È stato molto bello visitare l’appartamento reale - dice Francesca Sorrentino, in visita al Real Sito da Salerno -, bellissime le riproduzioni dei quadri, danno proprio l’idea di come doveva essere alla fine del Settecento. Che peccato però che ci siano, nonostante i restauri, quelle macchie di umidità, quegli intonaci staccati».

Salta infatti agli occhi, come un pugno allo stomaco, la pessima resa dei restauri da poco ultimati. La consegna del cantiere da parte del Segretariato regionale del Mic per la Campania alla Fondazione, di cui è presidente Maurizio Maddaloni, era stata accettata con riserva da quest’ultima che ha provveduto a far relazionare sullo stato dell’arte e segnalare al ministero. Del resto il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha potuto constatare di persona l’8 maggio scorso quando a Carditello ha inaugurato la riapertura dell’appartamento reale.

I lavori di restauro iniziarono nel 2019, avrebbero dovuto essere consegnati nel 2021. Progettati dalla soprintendenza di Caserta e sono stati eseguiti dal raggruppamento di ditte aggiudicatarie dell’appalto composto da Ada Restauri, Rcr-recupero consolidamento restauri e intec. Anni di ritardi e un risultato che non ha bisogno di essere commentato perché è sotto l’occhio attonito di tutti.

«Bellissimo tutto - ha aggiunto Mario Santangelo di Formia - però che peccato che questi quadri così belli siano sui cavalletti e non alle pareti come un tempo». Già, la Soprintendenza non ha dato alla Fondazione l’autorizzazione per appendere alle pareti delle sale restaurate i quadri che sono stati riprodotti. Così si crea una sorta di cortocircuito che danneggia solo la bellezza del luogo. Da una parte si consegnano i lavori fatti male e dall’altra non si consente di rimettere a dimora i quadri, come se i chiodi non fossero stati usati nel Settecento quando gli originali erano ad abbellire ed arredare il Real Sito. Ma tant’è.

Le tele che sono esposte costituiscono la pinacoteca virtuale di Carditello. La digitalizzazione in alta definizione di tutte le opere originali presenti un tempo nella residenza borbonica offre ai visitatori l’immagine esatta di com’era Carditello quando c’erano i sovrani. Quadri e arazzi che c’erano una volta e che oggi sono conservati in sedi istituzionali: il Museo di Capodimonte, la Reggia di Caserta, il Palazzo Reale a Napoli, il Palazzo del Quirinale a Roma, l’ambasciata d’Italia a Mosca, oggi arredano (su cavalletti, tranne gli arazzi che sono stati ricollocati esattamente dov’erano, nel Salone di rappresentanza) la piccola reggia. Sette arazzi, sette sovrapporte, 46 quadri, tutti con misure identiche agli originali.

I lavori nella Reggia di Carditello furono realizzati in cinque anni, dal 1787 al 1792. Completamente arredato, il palazzo faceva sfoggio di preziosi tendaggi, una ricca pinacoteca e una fornitissima biblioteca. Maestranze napoletane e francesi lavorarono alacremente per la realizzazione dei mobili. Il 21 gennaio 1792 furono pagati 569,31 ducati per la spedizione di diciotto casse di mobili inviate da Parigi da monsieur Lignereux, il 3 novembre 1791 altri mobili giunsero dalla Spagna.

La gran parte dei quadri nati per Carditello o qui alloggiati, prevalentemente nature morte, scene agresti e di caccia, portano la firma di artisti di fama, molti di essi lavoravano per la corte borbonica, tra questi Philippe Hackert, Baldassarre Caro, Giacomo Nani, Giacomo Francesco Cipper, Pieter Muler detto Il tempesta, Gaetano Cusati. Il lavoro di ricostruzione è stato possibile grazie allo studio prezioso, curato da Vega de Martini, di Antonella Diana e Maria Carmen Masi che, qualche anno fa, ricostruirono dettagliatamente il patrimonio di arredo del Quarto Reale del Casino di Carditello. E proprio al loro lavoro hanno fatto riferimento per ricostruire quanto è stato digitalizzato.

Intanto, il Consiglio d'Europa ha selezionato il progetto italiano “Scambi culturali… alla scoperta del Real Sito di Carditello” tra i vincitori del concorso Young European HeritageMakers Giovani protagonisti del patrimonio europeo! Il progetto, presentato dalla Froebel International school con la Fondazione Real Sito di Carditello, è stato premiato nella categoria 6-11 anni per aver «condiviso la ricca storia e il significato culturale di Carditello con il mondo, creando connessioni attraverso generazioni e confini».