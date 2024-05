Festa dell’Ascensione a Carditello: visite nelle sale reali, musica sacra, messa, gare di endurance pony e degustazioni

La Fondazione Real sito di Carditello celebra domani, dalle ore 11.30 alle 17.00, la “Festa dell’Ascensione”, antica manifestazione organizzata dal 1792, che segna l'apertura al pubblico dell'appartamento reale inaugurato, in settimana, dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Previste celebrazione della messa, visite teatralizzate, rievocazioni storiche e degustazioni enogastronomiche con prodotti tipici del territorio.

Alle 8.00 ci sarà la tappa di endurance pony, in collaborazione con la Federazione italiana sport equestri (Fise). Dalle 8 alle 19 saranno aperti gli stand del food; alle ore 10.30 rievocazione storica in musica, in collaborazione con “Danzando nel tempo”; dalle 11.30 alle 17.00, visite speciali con accesso all'appartamento reale e rievocazioni storiche in collaborazione con “Antiqua Tempora” e “Primo Reggimento Re”; alle 11.30, 12.30, 15.00, 16.00 e 17.00, le visite accompagnate; alle 18.00 la celebrazione della messa.

«Il Real Sito di Carditello – spiega il presidente della Fondazione, Maurizio Maddaloni – è sempre stato un luogo di contaminazioni artistiche e culturali.

La “Festa dell’Ascensione” ben rappresenta la vocazione della “reale delizia” borbonica, evocando i valori inclusivi della Fondazione e promuovendo i prodotti enogastronomici locali. Una manifestazione popolare dedicata al riscatto del territorio e alle tradizioni della nostra comunità, che celebra anche l'apertura al pubblico delle sale reali. Un passo ulteriore verso il definitivo progetto di rilancio, attraverso grandi eventi, rievocazioni storiche, mostre e rassegne musicali in grado di richiamare a Carditello i grandi flussi turistici».