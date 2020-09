Ha ricevuto anche il plauso del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, l'operazione dei carabinieri del Noe di Caserta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, battezzata «Dirty Iron», sfociata in otto provvedimenti cautelari, in particolare gli arresti domiciliari per l'amministratore di una società operante a San Tammaro e sette obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria per alcuni parenti e collaboratori dell'imprenditore.

L'uomo ai domiciliari, Gioacchino Perfetto, originario del Napoletano e titolare della Sider Recuperi, secondo l'accusa raccoglieva da aziende compiacenti quantità di rifiuti ferrosi di gran lunga superiore alla soglia autorizzata, senza che se ne conoscesse la provenienza, «ripulendo» poi il materiale con documentazione contraffatta. Il tutto con passaggi di danaro non tracciati. Questa l'accusa mossa nei confronti del titolare della società che a San Tammaro, area indicata anche come Terra dei Fuochi, gestiva in modo illecito l'intera filiera dei rifiuti ferrosi in una zona in cui sorgono numerose ex discariche e impianti di rifiuti, e dove sorge peraltro anche la Reggia borbonica di Carditello.

I provvedimenti sono stati eseguiti ieri dai carabinieri del Noe di Caserta, agli ordini del maggiore Riccardo Crudo i quali, hanno svelato un traffico illecito di rifiuti: l'attività ha permesso alla Sider Rercuperi di guadagnare in poco tempo somme importanti, oltre 175mila euro. Il sistema, è emerso, «conveniva» a tutti: le aziende che conferivano nell'impianto della Sider risparmiavano sui costi di smaltimento, visto che conferivano quantità superiori rispetto a quelle dichiarate, pagando costi ovviamente inferiori rispetto a quelli ufficiali; nell'impianto venivano dunque conferiti rifiuti non tracciati. Dal canto suo la Sider ripuliva il rifiuto con documentazione falsa, emettendo fatture con dati non veri o formulari con i quantitativi incamerati e smaltiti di molto inferiori a quelli effettivi. I carabinieri, attraverso pedinamenti, hanno scoperto l'ampiezza del traffico, con numerose ditte, anche non autorizzate al trasporto di rifiuti ferrosi, che conferivano in nero alla Sider Recuperi; quest'ultima non svolgeva alcun controllo sulla regolarità del conferimento. Una volta ripulito, il rifiuto andava in qualche altro impianto, a qualche fabbrica o veniva rivenduto a privati acquirenti.

Lo stesso gip nel contesto delle motivazioni a supporto del provvedimento cautelare, con riferimento alla continuità della condotta, sottolinea come la Sider «opera principalmente come non può e solo occasionalmente come può, in quanto le dinamiche delittuose erano tutt'altro che isolate». Contestualmente all'applicazione delle misure cautelari personali, il Noe di Caserta ha proceduto al sequestro dell'impianto e di 2 autocarri con i quali venivano effettuati i conferimenti illeciti, per un valore stimato di circa un milione di euro. Su disposizione dell'autorità Giudiziaria i cespiti sono stati affidati ad un amministratore giudiziario. I reati contestati a vario titolo sono quelli di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, associazione per delinquere, falso, gestione illecita di rifiuti. «Mi complimento con la Procura della Repubblica di Napoli, la Direzione Distrettuale Antimafia e con i Carabinieri del Noe di Caserta per l'incessante impegno profuso nelle investigazioni sui crimini ambientali perpetrati in un territorio particolarmente delicato come quello della Terra dei Fuochi». Queste le parole del iministro dell'Ambiente Costa a margine dell'operazione.

