Tutti pazzi per amore a Caserta nel San Valentino Day. L'amore è nell'aria e lo sarà per tutta la giornata. La ricorrenza non è più un'esclusiva dei fidanzatini, ma è l'occasione per rivendicare i propri amori, le proprie passioni. Si può essere innamorati di un'altra persona, ma anche di un amico a quattro zampe, o appassionati d'arte, di musica. In realtà è anche un momento per avere attenzione verso di sé. San Valentino, vescovo di Terni, da martire a patrono degli innamoramenti, giustiziato per aver celebrato il matrimonio tra una cristiana e un pagano, è l'emblema delle passioni.

APPROFONDIMENTI Karate, oro per "giovanili Caserta" delle Fiamme oro della polizia Comune, incontro fra sindaco e la presidente del Forum dei Giovani «I limoni d’inverno», il cast incontra il pubblico al teatro Ricciardi

C'è chi festeggerà andando nei luoghi simbolo della città, la Reggia o il Belvedere di San Leucio. Qui in particolare si è pensato di rendere omaggio alla ricorrenza di San Valentino con l'iniziativa "Un biglietto d'ingresso con sorpresa". Sul profilo instagram le indicazioni per partecipare. Ezia Cioffi, responsabile del Real sito, spiega: «Tra tutti coloro che risponderanno alle richieste fatte, sorteggeremo una persona che avrà la possibilità di entrare gratuitamente al museo e verrà omaggiato con una sorpresa».

Voglia di un regalo? È l'occasione giusta per emozionare il partner con un dono "prezioso". «Il cuore è un classico regalo degli innamorati. Con pietre preziose o meno a seconda delle possibilità», spiega Anna Riccio dell'omonima gioielleria. Spesso i "valentini" si fanno incidere sulle due metà del cuore le iniziali scambiandosele. Ma anche un libro è un perfetto regalo d'amore. «Sono soprattutto i giovanissimi ad acquistarli», racconta Achille Callipo della libreria Pacifico.

Un bigliettino per dichiarare il proprio amore, un video per lanciare un tenero messaggio, una foto per immortalare coppie felici. Ecco "Valantine's day: l'amore secondo me". Oggi e domani il Centro Campania aprirà le sue porte a tutti gli innamorati, grandi e piccoli, per vivere due giorni di romanticismo.

Tante le iniziative sorprendenti durante la giornata dell'amore, ma è alla sera che si accenderanno le passioni. Allora perché non gustare lo speciale cocktail "Rosso vanvitelliano" preparato dal bartender casertano Giacomo Serao. Ecco svelata la preparazione: Falernum elixir dell'Antica distilleria Petrone e il vino Rosso vanvitelliano. Si chiama invece "Lamborghini cocktail flambé" la proposta di Stile raro, sempre a Caserta. Ingredienti: liquore al caffè, crema di whisky e blue curaçao.

Ma è il cibo il vero mantra di San Valentino. Si inizia al mattino, quando i giovanissimi vengono sorpresi dalla consegna di maxi scatole a forma di cuore, con dentro la prima colazione e per i più fortunati anche un regalo personale. Mittente il tenero fidanzatino.

Se poi si vuole festeggiare l'amore sorprendendo con semplicità, originalità e affetto la propria dolce metà, conquistando il palato con golosità, il gioco è fatto. "Contemporanea" in corso Trieste per questo Valentine's day lancia la cream tart, in vari gusti, con biscottini a forma di cuore per divertirsi al gioco del tris. E ancora, lo chef e pasticciere Marco Merola per la giornata dell'amore ha organizzato una serata dedicata alle coppie che vogliono cimentarsi in cucina, una vera e propria sfida culinaria con premio finale per chi mostra maggiore intesa ai fornelli.

È a cena, però, che gli appetiti si sciolgono nella Caserta in love. E qui le proposte non mancano. Anzi, ce n'è per tutti i gusti. A cominciare da quella di lady chef Federica Sapienza. «Il menù di San Valentino deve essere un misto di piatti sfiziosi, golosi ma leggeri e sensuali! Assaggi o fingerfood da gustare con un calice di bollicine, rigorosamente italiane. Intrigante il lecca-lecca di parmigiano».

Per la cena del Valentine's Day nel cuore della città su corso Trieste lo chef Fabio Biondi del "Sunrise" ha pensato a un menù dedicato, con linguine e datterini gialli, seppie in due consistenze, tartare di gambero rosso e pane raffermo. Per concludere cheesecake ai frutti di bosco e cipria di cioccolato fondente.

Una persona speciale merita una serata di San Valentino fuori dall'ordinario. Allora c'è l'esperienza in puro stile Nippon, con consegna a domicilio della Love Box con il sushi preferito.

Un San Valentino senza fiori che festa dell'amore è? I fiori sono un dono sempre gradito e mai banale. Regalarli in questo giorno è parte di una tradizione che sa ben esprimere i propri sentimenti e parlare al cuore molto più delle parole. Il simbolo per eccellenza della passione, si sa, sono le rose rosse. E poi le orchidee che in Oriente rappresentano l'amore duraturo, in grado di sconfiggere qualsiasi ostacolo. Allora che dire? In amore è bello osare.