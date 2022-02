San Valentino alla Reggia di Carditello, tanti eventi: riecco i voli in mongolfiera

La Fondazione Real Sito di Carditello, sabato 12 e domenica 13 febbraio, celebra l'amore in ogni sua forma.

Nel weekend più romantico dell'anno, dunque, la reggia borbonica è pronta ad abbracciare tutti gli innamorati che dichiarano amore eterno, lasciandosi ispirare dalla magia di Carditello: dal bosco incantato con i laboratori creativi al galoppatoio con i pony, dalle scuderie reali ai voli in mongolfiera. E non solo.

Domani, in occasione del Darwin Day, in programma un evento speciale dedicato a Charles Darwin, padre della teoria dell'evoluzione, con attività tematiche nel bosco, animazioni teatrali per bambini e visite accompagnate per ripercorrere la storia evolutiva della pregiata Razza Governativa di Persano.

E domenica le emozioni raddoppiano: due mongolfiere per scoprire la Reggia dall'alto; visite accompagnate, dalle ore 11.30 alle 15.30, in partenza ogni ora; food truck con prodotti genuini e vini di Carditello. Aperta anche l’area pic-nic nel bosco con tavoli su prenotazione.

Programma

Sabato 12 febbraio

Ore 15

Visita accompagnata alle Scuderie Reali

Prenotazione consigliata

Cell. 379 2981223

Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 15 - 18

Balloon Night | Speciale San Valentino

Voli esclusivi in mongolfiera con romantiche sorprese, a cura di Volare sull’Arte

Prenotazione obbligatoria

—

Balloon Night per famiglie

Voli vincolati in mongolfiera

Prenotazione non richiesta

*Si consiglia di contattare Volare sull’Arte, prima di partire, per conoscere le condizioni meteo

Cell. 348 8036204

Mail volaresullarte@gmail.com

Ore 16.30

Buon compleanno Darwin!

Animazione teatrale a cura de La Mansarda - Teatro dell’Orco

Prenotazione consigliata

Cell. 339 8085602

Mail lamansarda@lamansarda.com

—

Laboratori ludico-creativi a cura di FdA Event Creator

Cell. 347 3914519

Mail fdaeventi@gmail.com

Domenica 13 febbraio

Ore 9.30 - 12.30

Balloon Day | Speciale San Valentino con 2 mongolfiere

Voli esclusivi in mongolfiera con romantiche sorprese, a cura di Volare sull’Arte

Prenotazione obbligatoria

—

Balloon Night per famiglie

Voli vincolati in mongolfiera

Prenotazione non richiesta

*Si consiglia di contattare Volare sull’Arte, prima di partire, per conoscere le condizioni meteo

Cell. 348 8036204

Mail volaresullarte@gmail.com

Ore 10.30 - 13.30

Pony per bambini

Prenotazione non richiesta

Cell. 379 2981223

Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 11.30 - 12.30 - 14.30 - 15.30

Visita accompagnata (Meridiane, Scuderie, Galoppatoio e Cappella Reale)

Prenotazione consigliata

Cell. 379 2981223

Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 14.30 - 17.30

Balloon Night | Speciale San Valentino con 2 mongolfiere

Voli esclusivi in mongolfiera con romantiche sorprese, a cura di Volare sull’Arte

Prenotazione obbligatoria

—

Balloon Night per famiglie

Voli vincolati in mongolfiera

Prenotazione non richiesta

*Si consiglia di contattare Volare sull’Arte, prima di partire, per conoscere le condizioni meteo

Cell. 348 8036204

Mail volaresullarte@gmail.com

Area pic-nic nel bosco

Ore 13 - 15

Tavolo: 15 € (capienza max. 4 adulti)

Prenotazione obbligatoria

Mail info@fondazionecarditello.org