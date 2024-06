Doveva essere una passeggiata tra i luoghi di culto e di storia, ma la pioggia scrosciante ha creato scompiglio nei piani del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che però non ha voluto mancare all’appuntamento anche se ha dovuto rinunciare ai sopralluoghi nel Santuario di Monte Castello a Castel Morrone e nel Duomo di Casertavecchia.

La tappa nel piccolo comune retto dal sindaco Cristoforo Villano è durata poco. Accolto dal primo cittadino e dalla giunta, il ministro ha visitato la casa comunale e la chiesa Ave Gratia Plena, senza poter recarsi però al Santuario. Ma avrà modo di recuperare, «perché ci ha promesso che ritornerà a settembre».

Villano era visibilmente emozionato per la visita di Sangiuliano, per la quale «anche gli alunni della scuola erano pronti, ma la pioggia non ci ha consentito di festeggiare. È stato comunque un segno importante, mai – ha concluso il sindaco – un ministro è venuto a visitare questo piccolo borgo».

E forse per esprimere la sua riconoscenza l'amministratore ha raggiunto il rappresentante del governo anche a Casertavecchia. Qui Sangiuliano è arrivato in macchina fino alla chiesa dell’Annunziata dove ad attenderlo c’erano, tra gli altri, la senatrice di Fdi Giovanna Petrenga e i deputati suoi colleghi di partito Marco Cerreto e Gimmi Cangiano, il gruppo di professionisti – ingegneri, architetti e tecnici – che si stanno occupando dei progetti, finanziati con fondi Pnrr, per la sicurezza sismica del campanile del Duomo, del campanile e della chiesa di Santa Maria Assunta a Mezzano e della chiesa di San Rufo a Piedimonte di Casolla.

Pochi minuti ed è arrivato anche il vescovo Pietro Lagnese al quale Sangiuliano più volte si è rivolto mentre parlava dell’importanza della cultura come «occasione di sviluppo socio-economico del nostro territorio, che sui beni religiosi deve puntare perché la nostra storia si sovrappone a quella del cristianesimo, la storia della nostra identità è prevalentemente la storia dei luoghi di culto.

Noi – ha sottolineato poi il ministro - difficilmente riusciremo a ricostruire alcune aree a vocazione industriale per errori commessi in passato che hanno portato all’abbandono di grandi asset industriali, come la Olivetti di Marcianise. L’Italia è una grande superpotenza della cultura e dobbiamo lavorare in questa direzione. Noi – ha chiosato in merito a Caserta - stiamo facendo partire tanti interventi ma ci vuole anche sul territorio un cambio di passo per adeguarsi a quello del governo che punta su efficienza, onestà e capacità».

Il nome del sindaco Carlo Marino, impegnato nel consiglio comunale, è stato fatto più volte dalla senatrice mentre venivano illustrate le sei progettualità che dovrebbero, nelle intenzioni, cambiare il volto di Casertavecchia. Tutti progetti «che saranno realizzati – ha tenuto a precisare Petrenga – con fondi europei e questo significa che è necessario mandare in Europa un nostro rappresentante che possa continuare a difenderci e a recuperare i finanziamenti».

E a richiamare l’attenzione sulle prossime elezioni europee anche il ministro: «Attenzione a non sottovalutare questo appuntamento. In Europa si decide ciò che poi viene a incidere direttamente sulla nostra carne viva, su quale macchina si deve usare e su come dobbiamo cucinare. Noi siamo pienamente leali all’Europa ma dobbiamo essere tra quelli che decidono i processi europei e non subirli. Per questo – ha sentenziato, volgendo lo sguardo al candidato Cerreto - è giusto che in Europa ci siano persone qualificate per tutelare gli interessi dell’Italia».

Un’Italia che è fatta di grandi città ma anche di innumerevoli borghi spesso dimenticati. Un particolare, questo, che non è sfuggito al ministro. «I 480 milioni stanziati per la Cultura saranno spesi su due linee: il progetto identità e quello periferie perché – ha spiegato Sangiuliano - la cultura deve essere uniformemente diffusa su tutto il territorio in quanto dà consapevolezza, rafforza il libero arbitrio e migliora la qualità della vita cosa che porta alla diminuzione del fenomeno dello spopolamento delle aree interne».

E proprio l’attenzione ai piccoli borghi è indicativo di un cambiamento. Lo ha affermato Cerreto parlando di «un evento che testimonia ancora una volta la grandissima sensibilità di un ministro che cura il territorio e riesce a visitare anche realtà come quelle di Castel Morrone e Casertavecchia, da 40 anni mai al centro dell’interesse dei governanti». Un interesse che il vescovo Lagnese spera possa «diventare occasione di lavoro per tanti giovani».