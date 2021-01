CASERTA - Questa mattina, presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta, retta dal Colonnello Roberto Impegno, è stata organizzata, nel rispetto della normativa Anticovid attualmente in vigore, una raccolta sangue in collaborazione con l’AVIS Sezione di Caserta, che ha operato direttamente con un’autoemoteca allestita presso il Piazzale delle Bandiere dell’Istituto di formazione.

L'iniziativa di solidarietà, che ha riscosso notevole successo, va a collocarsi nell’ambito della convezione tra la Direzione Generale della Sanità Militare e la Regione Campania per la promozione e la raccolta del sangue presso le strutture militari. Alla raccolta, che si è svolta sotto la supervisione del personale sanitario dell’Infermeria di Corpo della Scuola, hanno partecipato, in qualità di donatori alcuni frequentatori, attualmente in formazione, oltre al personale militare e civile del quadro permanente. La delegazione medica della Sezione di Caserta dell’AVIS ha provveduto alla raccolta di alcune sacche di sangue che sono state destinate al Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera "San Anna e San Sebastiano" di Caserta.

La Scuola Specialisti è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende gerarchicamente dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari.

