Caserta, 12mila operatori sanitari vaccinati: la campagna va avanti spedita

CASERTA - Si mantiene stabile e al momento contenuto il numero dei nuovi positivi in provincia di Caserta. Oggi dal report dell'Asl risultano infatti 149 persone infettate nelle ultime 48 ore. Purtroppo ci sono anche otto decessi e questo è il dato preoccupante in quanto ormai da mesi il numero delle persone che hanno perso la vita in provincia di Caserta per complicanze dovute al Cov è rimasto sempre alto (in totale 500). Sono invece 340 i guariti. Si va avanti spediti con le vaccinazioni che hanno raggiunto circa 12mila persone e si va verso il completamento di tutti gli operatori sanitari, pubblici e privati, che sono circa 20mila.

Ultimo aggiornamento: 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA