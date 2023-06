Sul Matese trovato un tartufo di 846 grammi: è la prima volta di queste dimensioni

Trovato, nel comune di Sant’Angelo d’Alife, un tartufo nero di 846 grammi. A sentire gli esperti, non era mai accaduto prima che fosse portato alla luce un tartufo di tali dimensioni. Il bravo e fortunato cavatore si chiama Giovanni Ferrazzano ed è anche un socio dell’“Associazione tartufai del Matese”, presieduta da Mimmo Pitò.

«Non credevo ai miei occhi – ha detto Ferrazzano – anche perchè, nella stessa zona, erano già passati, ma senza accorgersi di nulla, altri due cani da tartufo. Quando il mio cane l'ha fiutato ha iniziato subito a scavare. Allora ho capito che c’era il tartufo e mi sono immediatamente avvicinato per evitare che lo azzannasse».

«Ovviamente - ha ammesso - mai avrei pensato che fosse così grande. Ed è stata una gioia indescrivibile e una grandissima soddisfazione per chi come me ama cercare i tartufi».