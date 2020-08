Incidente a Sant'Antimo, donna investita e uccisa da scooter: arrestato il pirata, denunciato il passeggero

I carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania e della tenenza di Sant'Antimo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno individuato e arrestato un 31enne incensurato di Sant'Antimo ritenuto gravemente indiziato dell'investimento che la scorsa notte è costato la vita ad una 69enne del posto.

Il passeggero, 30enne del posto già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per omissione di soccorso. Entrambi hanno confessato le loro responsabilità ai Carabinieri. Il 31enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

L'uomo, posto agli arresti domiciliari, ha ammesso di aver investito la donna. «Ho avuto paura» ha risposto ai carabinieri che gli chiedevano della fuga precipitosa. Lo scooter, dopo l'impatto, è stato però visto da alcune persone presenti, e ripreso dai sistemi di videosorveglianza della zona; i carabinieri della Compagnia di Giugliano guidati da Andrea Coratza hanno così identificato il mezzo e arrestato ilo conducente. Dagli accertamenti coordinati dalla Procura di Napoli Nord - sostituto Giovanni Corona - è emerso che la donna ieri sera, intorno alle ore 22, camminava in via Marconi, a poche centinaia di metri da casa, su un marciapiede da cui era scesa per superare una persona che passeggiava lentamente. In quel momento è sopraggiunto lo scooter che ha centrato in pieno la 69nne, volata sull'asfalto, e morta in ospedale.

