Padre, madre, tre figli, la fidanzata di uno di loro: tutti contro tutti a Casal di Principe (Caserta) in una maxirissa scoppiata per strada per motivi economici, che ha portato all'arresto dei partecipanti da parte dei carabinieri. I sei parenti sono così finiti agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Napoli Nord.

«Io lavoro e tu non fai nulla», questo il tenore delle accuse reciproche lanciate da un fratello, spalleggiato dalla fidanzata, contro un altro fratello, con i genitori che prima hanno provato a fare da pacieri, poi hanno partecipato a pieno titolo alla rissa, cui sono intervenuti un terzo fratello e anche un cugino. Il fatto è avvenuto in via Genova, per strada; quando i carabinieri della sezione radiomobile locale Compagnia sono intervenuti, i «parenti serpenti» stavano ancora litigando in modo furibondo, colpendosi a suon di pugni e calci; i militari hanno avuto non poche difficoltà a bloccare tutti e ad arrestarli per il reato di rissa.



