«Nonostante gli interventi, la quotidiana pulizia, le raccomandazioni alla civiltà, la maleducazione e la villania, purtroppo, stravincono». Il sindaco di Sant'Arpino Ernesto Di Mattia si esprime così in merito alle costanti denunce dell'opposizione sul degrado di aree verdi, parchi e piazze. Su un punto insomma nel paese atellano minoranza e maggioranza sono d'accordo: i cittadini non hanno cura del bene pubblico.

APPROFONDIMENTI Nuove corse tra le stazioni di Napoli centrale e Villa Literno Sul palco del teatro Lendi per l'autismo e le famiglie Pulcinellamente e le «Pagine Gialle» di Lello Marangio

Diverse sono le zone prese di mira e lasciate in uno stato di abbandono, una su tutte la piccola piazza Ezio Bosso, uno dei parchi verdi attrezzati più recenti e sede di area giochi per bambini. La piazzetta intitolata al maestro è ridotta a ricettacolo di spazzatura ed è bersaglio di frequenti atti vandalici. I muri sono sporchi ed imbrattati da scritte volgari, una fontanella da mesi guasta, riparata e poi nuovamente distrutta, è stata chiusa definitivamente.

«A qualsiasi ora del giorno e della notte, nel parco che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di Sant'Arpino, viene buttata spazzatura e sporcizia ha detto dall'opposizione Aniello di Santillo sui muri compaiono scritte e disegni di cattivo gusto, poco consoni alla visione del pubblico infantile. Inoltre, i bidoni straripano di spazzatura che si trova un po' ovunque nel parco, sotto le panchine, sullo scivolo e al di fuori dei bidoni stessi. Questa è la situazione più penosa, ma continua non è cambiato neanche lo scenario presso l'ex vasca di Castellone, dove l'erba incolta oramai impedisce, in alcuni punti, la passeggiata. Tutto ciò è davvero inaccettabile».

«Altro che mancata manutenzione o scarsa attenzione da parte del Comune, qui si tratta solo di maleducazione, i nuovi barbari sono qui». Il sindaco ribadisce e risponde così alle mamme residenti nelle vicinanze del parco pubblico di via Martiri Atellani che si erano lamentate per lo stato di degrado del verde e per la sporcizia. «Il Comune fa la sua parte - replica Di Mattia - come le altre aree verdi del territorio anche piazza Bosso è oggetto di interventi periodici di manutenzione». «È davvero una vergogna che non ci sia maggiore attenzione, anche da parte dei cittadini sottolineano i residenti di quel quartiere - per un posto dedicato ai bambini. Che esempio di civiltà diamo ai nostri figli».