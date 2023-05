Non si è ancora conclusa l'attesa della frazione di Santa Barbara dove resta chiusa la nuova villetta realizzata nell'ambito del programma di interventi "Periferie al centro". Una nuova area verde sottratta all'incuria e all'abbandono (il terreno è stato espropriato nell'ambito del fallimento di una ditta edile).

Una trasformazione estetica ma anche funzionale con la promessa di una nuova area attrezzata con giostrine per i piccoli. Una "innovazione" per la frazione dove l'unica area pubblica è la piazzetta di via Tifatina.

Molto basolato, poco verde e due panchine che non possono soddisfare l'esigenza di aree sociali e che si trovano spesso sotto la morsa delle mancate manutenzioni e degli irregolari servizi di pulizia. La promessa della nuova villetta comunale è stata mantenuta dall'amministrazione comunale. Le aree verdi sono state definite, i fiori piantati e le giostrine installate. Tutto questo, però, i residenti possono vederlo solo al di fuori dei cancelli che delimitano l'area e che restano, ormai da oltre un anno, chiusi.

Dovrà essere realizzato nei prossimi mesi il sistema di illuminazione, poi ci sarà l'apertura post collaudo. Ritardi, sia a causa del Covid che dei rincari legati alla guerra, che hanno spinto la presidenza del Consiglio a posticipare la consegna delle opere al 31 dicembre 2024. Non necessariamente così lunga dovrà essere l'attesa come assicura l'assessore Massimiliano Marzo. «Appena possibile - dice - i lavori riprenderanno anche per questa parte del programma "Periferie al Centro" e già dopo l'approvazione del bilancio saremo in grado di portare in giunta il progetto di global service per la manutenzione del verde in cui rientrerà anche la cura delle aree pubbliche della borgata».