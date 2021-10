Si scontrano in auto contro un palo: muore 19enne, ferito il suo amico

S. MARIA A VICO - Sangue questa notte sulla strada che collega il Casertano col Beneventano e di preciso nel territorio tra Airola e Arpaia, al confine con la Valle di Suessola. Il 19enne Giulio Verlezza, originario e residente a Santa Maria a Vico, figlio di un noto commerciante del posto, è deceduto in ambulanza a seguito di un violento scontro contro un palo dell'illuminazione pubblica. Era a bordo di un'auto guidata da un coetaneo di Maddaloni, che è in prognosi riservata all'ospedale Rummo di Benevento. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 di Arpaia, che hanno cercato in tutti i modi di rianimare il ragazzo. Le sue condizioni sono apparse subito drammatiche. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Montesarchio che, questa mattina, procederanno al sequestro di alcuni filmati di telecamere private presenti in zona.

